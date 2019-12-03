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Traffico Roma del 03-12-2019 ore 18:30

di - 03 Dicembre 2019 - 18:30

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SULLA TANGENZIALE EST  PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA
DELLA NUOVA  CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SUL  RACCORDO ANUALRE  RALLENTAMENTI PER  UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA TIBURTINA E  SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA
ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO  PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. POSSIBILI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA
GIOVANNI CAMILLO PERESIO..
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA
NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. 
PER  AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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