Traffico Roma del 03-12-2019 ore 18:30

SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA

DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO

DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA

ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. POSSIBILI

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA

GIOVANNI CAMILLO PERESIO..

CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA

NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma