Traffico Roma del 03-12-2019 ore 19:00
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SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA
DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO
DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA
ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. POSSIBILI
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA
GIOVANNI CAMILLO PERESIO..
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA
NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma