Traffico Roma del 03-12-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA

DIRAMAZIONE ROMA NORD AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO; SEMPRE IN

CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA VIA AURELIA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO

DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO.

SULLA TANGENZIALE EST PER UN ALLAGAMENTO è CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA

DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII, CHIUSA DI NOTTE TRA LE 21:00 E LE 6:00 DEL MATTINO DA VIA

DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO IL TRIONFALE. I LAVORI

TERMINERANNO VENERDÌ 6 DICEMBRE.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma