Traffico Roma del 03-12-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
DIRAMAZIONE ROMA NORD AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO; SEMPRE IN
CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA AURELIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO
DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO.
SULLA TANGENZIALE EST PER UN ALLAGAMENTO è CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA
DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, CHIUSA DI NOTTE TRA LE 21:00 E LE 6:00 DEL MATTINO DA VIA
DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO IL TRIONFALE. I LAVORI
TERMINERANNO VENERDÌ 6 DICEMBRE.
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SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma