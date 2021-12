Traffico Roma del 03-12-2021 ore 13:30

Luceverde Roma per trovarti all’ascolto terminato lo sciopero del trasporto pubblico di 4 ore il servizio di prendere regolare sull’intera rete Atac a fino alle 17 sciopero delle Ferrovie dello Stato Restano i ritardi per le linee tram 5 14:19 e per le linee bus 542 544 è ancora a 113 314 e 548 a causa della caduta di un albero in via Prenestina all’altezza di via di Tor de Schiavi sul grande raccordo anulare code tra la via Ardeatina e la Tuscolana a lungo la carreggiata esterna in città prudenza per un incidente avvenuto Corso Vittorio Emanuele II all’altezza di Largo di Torre Argentina altro incidente su Piazza Camillo Finocchiaro Aprile nei pressi di via Appia Nuova è ancora uno su Corso Trieste all’altezza di via Chiama Segna un incidente ancora nel quartiere di un bosco in via Pietro Sommariva nei pressi di via Ludovico De Simone alla stazione per lavori di ristrutturazione chiusa via Giolitti 3 via Carlo Cattaneo e via Gioberti sonodisagi nella zona circostante e prudenza per semafori non funzionanti su via Cristoforo Colombo all’altezza di via Laurentina una manifestazione invece prenderà il via dalle 14 in via Molise Stasera parto nei lavori di manutenzione sul Piazzale Gregorio VII con riduzione della carreggiata tra via Gregorio VII e via di Porta Cavalleggeri altre carreggiata ridotta in via della Pineta Sacchetti tra via Eugenio IV e v e Clemente se è ancora su via Aurelia 3 Bogliasco Ge Gregorio XI e tre via di Boccea carreggiata ridotta l’altezza di via applicare nei due sensi di marcia tutti i lavori si protrarranno dalle 22 di stasera alle 5 domani mattina per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce mente.it termine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

