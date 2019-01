Traffico Roma del 04-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 07:20

Maria Barbara Taormina

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI SPOSTAMENTI DEL MATTINO SIA IN

CITTA’ SIA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI.

TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE

DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO SU

VIALE MANZONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME

OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI POTATURA.CHE HANNO DETERMINATO LA CHIUSURA

AL TRAFFICO VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE,

E SINO AL 5 GENNAIO MODIFICHE AL TRAFFICO IN VIA GALVANI E VIE LIMITROFE

(VIA ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA)

PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.

