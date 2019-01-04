Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 07:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI SPOSTAMENTI DEL MATTINO SIA IN
CITTA’ SIA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI.
TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE
DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO SU
VIALE MANZONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME
OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI POTATURA.CHE HANNO DETERMINATO LA CHIUSURA
AL TRAFFICO VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE,
E SINO AL 5 GENNAIO MODIFICHE AL TRAFFICO IN VIA GALVANI E VIE LIMITROFE
(VIA ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA)
PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma