Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09:00

NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO; SPOSTAMENTI SENZA

PROBLEMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO .

UNA BREVE CODSA SI SEGNALA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA ROMA-

FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO

TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE

DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO SU

VIALE MANZONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME

PER LA GIORNATA DELL’EPIFANIA DOMENICA 6, LA LINEA SHOPPING TORNERÀ ATTIVA.

E’ UNA LINEA DI BUS NAVETTA CHE CIRCOLA IN CENTRO E COLLEGA IL PARCHEGGIO

DI VILLA BORGHESE, LA STAZIONE METRO A BARBERINI E IL CAPOLINEA DEL TRAM 8

ALLE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI. LA NAVETTA SHOPPING IL 6 GENNAIO SARÀ IN

STRADA DALLE 10,30 ALLE 19,30, CON CORSE OGNI 10 MINUTI.

