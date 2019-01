Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20

Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA

LO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO

CODE PER TRAFFICO INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO

ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO

RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI MARRUCINI, DA

VIA DEI VESTINI A VIA TIBURTINA.

RICORDIAMO CHE FINO AL 12 GENNAIO, SULLA NOMENTANA DIREZIONE PORTA PIA,

ANDRANNO AVANTI I LAVORI SULLA CORSIA LATERALE TRA VIA VAL CHISONE E VIA

VAL D’AOSTA, ATTENZIONE QUINDI AI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma