Traffico Roma del 04-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA
LO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO
CODE PER TRAFFICO INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO
ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO
RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI MARRUCINI, DA
VIA DEI VESTINI A VIA TIBURTINA.
RICORDIAMO CHE FINO AL 12 GENNAIO, SULLA NOMENTANA DIREZIONE PORTA PIA,
ANDRANNO AVANTI I LAVORI SULLA CORSIA LATERALE TRA VIA VAL CHISONE E VIA
VAL D’AOSTA, ATTENZIONE QUINDI AI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma