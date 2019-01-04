Traffico Roma del 04-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 11:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA
MAGLIANA VERSO FIUMICINO
A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TUNNEL ALL’INTENRO DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII > SALARIA. CHIUSE LE RAMPE SACCHETTI E PESTALOZZI
OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI POTATURA.CHE HANNO DETERMINATO LA CHIUSURA
AL TRAFFICO DI VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE,
E SINO AL 5 GENNAIO MODIFICHE AL TRAFFICO IN VIA GALVANI E VIE LIMITROFE
(VIA ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA)
PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.
RICORDIAMO CHE FINO AL 12 GENNAIO, SULLA NOMENTANA DIREZIONE PORTA PIA,
ANDRANNO AVANTI I LAVORI SULLA CORSIA LATERALE TRA VIA VAL CHISONE E VIA
VAL D’AOSTA, ATTENZIONE QUINDI AI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma