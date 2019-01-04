Traffico Roma del 04-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA
BUFALOTTA.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI
BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI.
NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI AUTOMOBILISTI IN CITTA’ E SUI
VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI
CHIUSA VIA GIUSEPPE SIRTORI PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA
ALL’ARDEATINO.
OGGI LO RICORDIAMO IL TERMINE DEI LAVORI DI POTATURA.CHE HANNO
DETERMINATO LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DI SALONE: FRA VIA COLLATINA E
VIA NOALE
PER LA GIORNATA DELL’EPIFANIA DOMENICA 6, LA LINEA SHOPPING TORNERÀ ATTIVA.
E’ UNA LINEA DI BUS NAVETTA CHE CIRCOLA IN CENTRO E COLLEGA IL PARCHEGGIO
DI VILLA BORGHESE, LA STAZIONE METRO A BARBERINI E IL CAPOLINEA DEL TRAM 8
ALLE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI. LA NAVETTA SHOPPING IL 6 GENNAIO SARÀ IN
STRADA DALLE 10,30 ALLE 19,30, CON CORSE OGNI 10 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma