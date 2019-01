Traffico Roma del 04-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20

CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA

BUFALOTTA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI

BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI.

NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI AUTOMOBILISTI IN CITTA’ E SUI

VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI

CHIUSA VIA GIUSEPPE SIRTORI PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA

ALL’ARDEATINO.

OGGI LO RICORDIAMO IL TERMINE DEI LAVORI DI POTATURA.CHE HANNO

DETERMINATO LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DI SALONE: FRA VIA COLLATINA E

VIA NOALE

PER LA GIORNATA DELL’EPIFANIA DOMENICA 6, LA LINEA SHOPPING TORNERÀ ATTIVA.

E’ UNA LINEA DI BUS NAVETTA CHE CIRCOLA IN CENTRO E COLLEGA IL PARCHEGGIO

DI VILLA BORGHESE, LA STAZIONE METRO A BARBERINI E IL CAPOLINEA DEL TRAM 8

ALLE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI. LA NAVETTA SHOPPING IL 6 GENNAIO SARÀ IN

STRADA DALLE 10,30 ALLE 19,30, CON CORSE OGNI 10 MINUTI.

