Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
POCO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA
SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI
PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL
LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO A
PONTE SISTO. LE CODE INTERESSANO I LUNGOTEVERE PIERLEONI, DE’ CENCI E DEI
VALLATI.
IN PRATI DA REGISTRARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA FRANCESCO CARACCIOLO IN
PROSSIMITÀ DI VIA MOCENIGO.
AL PORTUENSE CHIUSO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCENDIO VIALE GIUSEPPE
SIRTORI ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA.
PER LAVORI A SAN LORENZO CHIUSA VIA DEI MARRUCINI TRA VIA TIBURTINA E VIA
DEI VESTINI. CAMBIA LA VIABILITÀ LUNGO LE STRADE ADIACENTI. POSSIBILI
DISAGI PER IL TRAFFICO.
CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN
DIREZIONE DI OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma