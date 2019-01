Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI

POCO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA

SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI

PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL

LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO A

PONTE SISTO. LE CODE INTERESSANO I LUNGOTEVERE PIERLEONI, DE’ CENCI E DEI

VALLATI.

IN PRATI DA REGISTRARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA FRANCESCO CARACCIOLO IN

PROSSIMITÀ DI VIA MOCENIGO.

AL PORTUENSE CHIUSO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCENDIO VIALE GIUSEPPE

SIRTORI ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA.

PER LAVORI A SAN LORENZO CHIUSA VIA DEI MARRUCINI TRA VIA TIBURTINA E VIA

DEI VESTINI. CAMBIA LA VIABILITÀ LUNGO LE STRADE ADIACENTI. POSSIBILI

DISAGI PER IL TRAFFICO.

CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN

DIREZIONE DI OSTIA.

