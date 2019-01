Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI …

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL

RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA ROMANINA, MENTRE TRA LA ROMA

FIUMICIONO E LA VIA DEL MARE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE NELLE DUE

DIREZIONI.

INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIALE P.TOGLIATTI E IL

RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTA’ SU VIA C.COLOMBO , INCOLONNAMENTI TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

SU VIA LAURENTINA POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO NEI PRESSI DELLA

ROTATORIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI PORTA MEDAGLIA, ANCHE IN QUESTO CASO PER

INCIDENTE.

INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMNO PER LAVORI

SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO.

SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRATTO DELLA TANGENZIALE DA VIALE DI

TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

AL PORTUENSE RESTA CHIUSO PER UN INCENDIO VIALE GIUSEPPE SIRTORI

ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA..

.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma