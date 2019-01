Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL

RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE

TRA LA ROMANINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON

CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO PER TRAFFICO

FILE TRA LAURENTINA E LA ROMANINA,..

PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTA’ SU VIA C.COLOMBO , INCOLONNAMENTI TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMNO PER LAVORI

SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO.

