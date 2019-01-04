Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL
RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE
TRA LA ROMANINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON
CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO PER TRAFFICO
FILE TRA LAURENTINA E LA ROMANINA,..
PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTA’ SU VIA C.COLOMBO , INCOLONNAMENTI TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMNO PER LAVORI
SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma