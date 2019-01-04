Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI …
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE,
RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE .
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA
CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUSA VIA OLEVANO ROMANO: FRA VIA FILETTINO E VIA
ANAGNI.
INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMNO PER LAVORI
SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO.
PER LA GIORNATA DELL’EPIFANIA DOMENICA 6, LA LINEA SHOPPING TORNERÀ ATTIVA.
E’ UNA LINEA DI BUS NAVETTA CHE CIRCOLA IN CENTRO E COLLEGA IL PARCHEGGIO
DI VILLA BORGHESE, LA STAZIONE METRO A BARBERINI E IL CAPOLINEA DEL TRAM 8
ALLE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI. LA NAVETTA SHOPPING IL 6 GENNAIO SARÀ IN
STRADA DALLE 10,30 ALLE 19,30, CON CORSE OGNI 10 MINUTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma