Traffico Roma del 04-01-2020 ore 09:00
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NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE,
NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO SE NON QUELLO LEGATO AGLI SPOSTAMENTI DEL
MATTINO.
PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E
BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.
ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI
CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO. SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE DI
BARBERINI
QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE
PARIS; POSSIBILE QUALCHE DISAGIO PER IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO A
PARTIRE DALLE 19.00.
OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE DALLE
7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1,
AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE
10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.
CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma