Traffico Roma del 04-01-2020 ore 18:30
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TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IN FILA DA TORRENOVA VERSO
IL RACCORDO ANULARE, STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DA
PORTONACCIO ALLA TANG. EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’. ANCHE SU VIA PONTINA
RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL ROMANO VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA
VERDE FINO ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1,
VEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE
PARIS; POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO A
PARTIRE DALLE 19.00.
ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE
20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA
PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALLE
SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI
CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI,. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE
STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma