Traffico Roma del 04-01-2020 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD IN FILA DA TORRENOVA VERSO

IL RACCORDO ANULARE, STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DA

PORTONACCIO ALLA TANG. EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’. ANCHE SU VIA PONTINA

RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL ROMANO VERSO IL RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA

VERDE FINO ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1,

VEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.

QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE

PARIS; POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO A

PARTIRE DALLE 19.00.

ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTE FINO ALLE

20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A PORTA

PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALLE

SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI

CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARSI,. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE

STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma