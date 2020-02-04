Traffico Roma del 04-02-2020 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA ED ARDEATINA
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL
RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI
DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA DA VIA CORTONA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO LA TANGENZIALE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA IN
PROSSIMITA’ DI VIA JACOPO TORRITI.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN
DIREZIONE DI ROMA.
MANIFESTAZIONE ALLE 09.30,IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO . SONO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE
13.30
RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . PERTANTO RESTA
ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 SUL PERCORSO TERMINI-VIA NAZIONALE-
LARGO CHIGI-VIA DEL TRITONE.- PIAZZA BARBERINI – TERMINII
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma