Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA ED ARDEATINA
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E
LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI,
DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE
AURELIA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA DEL
GRANO .
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA IN
PROSSIMITA’ DI VIA JACOPO TORRITI.
RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . PERTANTO RESTA
ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 .
CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.
POTENZIATA LA LINEA BUS 105
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma