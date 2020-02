Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08:00

CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA

CASILINA ED ARDEATINA

INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E

LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI,

DIREZIONE CENTRO CITTÀ.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE

AURELIA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA DEL

GRANO .

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA IN

PROSSIMITA’ DI VIA JACOPO TORRITI.

RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . PERTANTO RESTA

ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 .

CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.

POTENZIATA LA LINEA BUS 105

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

È TUTTO

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma