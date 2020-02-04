Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08:30
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RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL
RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI,
DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE
AURELIA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE LIEGI IN PROSSIMITA’ DI VIA
PARAGUAY IN DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI
VIA DEL GRANO ED IN VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA IN PROSSIMITA’ DI VIA
JACOPO TORRITI.
RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . PERTANTO RESTA
ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 .
CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.
POTENZIATA LA LINEA BUS 105
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma