Traffico Roma del 04-02-2020 ore 09:30
Più informazioni su
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL
RACCORDO TRA LE USCITE PER LA ROMA NAPOLI E CIAMPINO.
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA TOR
CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA
DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI MONTE PELOSO E VIA DI
GROTTAROSSA IN ENTRATA A ROMA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO
AGOSTINO GEMELLI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE LIEGI IN PROSSIMITA’ DI VIA
PARAGUAY IN DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA.
C’E’ ANCORA TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E
LA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.
MANIFESTAZIONE ALLE 09.30,IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO . SONO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE
13.30
TRASPORTO PUBBLICO , CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER
INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE. POTENZIATA LA LINEA BUS 105
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma