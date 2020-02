Traffico Roma del 04-02-2020 ore 10:30

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL

RACCORDO TRA LE USCITE PER LA VIA TUSCOLANA E LA VIA ARDEATNA.

SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA

DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ.

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI MONTE PELOSO E VIA DI

GROTTAROSSA IN ENTRATA A ROMA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO

AGOSTINO GEMELLI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE LIEGI IN PROSSIMITA’ DI VIA

PARAGUAY IN DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

VIA CORNELIO MAGNI.

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE,IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . SONO POSSIBILI DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.30

TRASPORTO PUBBLICO , RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA

LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .

PERTANTO RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 .

CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.

POTENZIATA LA LINEA BUS 105

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma