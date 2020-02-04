Traffico Roma del 04-02-2020 ore 11:30
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SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI,
DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATA VIA DELLA CAMILLUCCIA CON RALLENTAMENTI TRA LARGO EDMONDO DE
AMICIS E VIA STRESA VERSO PIAZZA DEI GIOCHI DELFICI..
RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DELLE
CAPANNELLE IN ENTRATA IN CITTA’.
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ISACCO NEWTON TRA VIA PORTUENSE E VIALE DEI
COLLI PORTUENSI IN DIREZOINE DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE,IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . SONO POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.30
TRASPORTO PUBBLICO , RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA
LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .
PERTANTO RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 .
CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.
POTENZIATA LA LINEA BUS 105
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma