Traffico Roma del 04-02-2020 ore 12:30

SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI,

DIREZIONE CENTRO CITTÀ.

TRAFFICATA VIA DELLA CAMILLUCCIA CON RALLENTAMENTI TRA LARGO EDMONDO DE

AMICIS E VIA STRESA VERSO PIAZZA DEI GIOCHI DELFICI..

RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DELLE

CAPANNELLE IN ENTRATA IN CITTA’.

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ISACCO NEWTON TRA VIA PORTUENSE E VIALE DEI

COLLI PORTUENSI IN DIREZOINE DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE.

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE,IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . SONO POSSIBILI DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE SINO ALLE ORE 13.30

TRASPORTO PUBBLICO , RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA

LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .

PERTANTO RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 .

CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.

POTENZIATA LA LINEA BUS 105

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma