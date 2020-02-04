Traffico Roma del 04-02-2020 ore 13:30
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CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LE USCITE PONTE DI NONA
E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI SULLA
CARREGGIATA OPPOSTA
CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALTEZZA DI VIA
PELLICE DIREZIONE VIALE IONIO
TRASPORTO PUBBLICO , RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA
LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .
PERTANTO RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 .
CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.
POTENZIATA LA LINEA BUS 105
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma