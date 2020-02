Traffico Roma del 04-02-2020 ore 14:30

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LE USCITE PONTE DI NONA

E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI SULLA

CARREGGIATA OPPOSTA

CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALTEZZA DI VIA

PELLICE DIREZIONE VIALE IONIO

TRASPORTO PUBBLICO , RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA

LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .

PERTANTO RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 .

CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.

POTENZIATA LA LINEA BUS 105

AUTORE: MASSIMO VESCHI

