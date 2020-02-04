Traffico Roma del 04-02-2020 ore 15:30
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SCORREVOLE AL MOMENTO IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLE STRADE DELLA
CAPITALE, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO
ANULARE
NON MANCANO COMUNQUE GLI INCIDENTI, LA POLIZIA LOCALA NE SEGNALA AL
MOMENTO DUE IN PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO E IN VIA DI C
SULLA LINEA A DELLA METRO E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE
BARBERINI, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .
RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI.
SEMPRE SULLA LINEA A, RESTA CHIUSA PER REVISIONE DI SCALE MOBILI E
ASCENSORI LA FERMATA CORNELIA. ATTIVA LA LINEA DI BUS MA13 CORNELIA-VALLE
AURELIA.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma