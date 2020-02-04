Traffico Roma del 04-02-2020 ore 17:00
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AUMENTA IL TRAFFICO E SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO LE PRIME CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA RDEATINA E LAURENTINA, IN CARREGGIATA INTERNA TRA
NOMENTANA E TIBURTINA
IN TANGENZIALE CODE PER LAVORI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI, BRECODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI
FRANCIA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE
INCIDENTI CON I I RELATIVI DISAGI
IN PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO , SU VIALE DELL’UMANESIMO ALTEZZA
PIAZZALE IN DIREZIONE VIA CRISTOFORO COLOMBO , SU VIALE GUGLIELMO MARCONI
TRA LARGO ENEA BORTOLOTTI E PONTE MARCONI IN DIREZIONE PIAZZA DELLA RADIO
SULLA LINEA A DELLA METRO E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE
BARBERINI, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .
RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI.
CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.
POTENZIATA LA LINEA BUS 105
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma