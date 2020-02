Traffico Roma del 04-02-2020 ore 17:00

AUMENTA IL TRAFFICO E SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO LE PRIME CODE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA RDEATINA E LAURENTINA, IN CARREGGIATA INTERNA TRA

NOMENTANA E TIBURTINA

IN TANGENZIALE CODE PER LAVORI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN

GIOVANNI, BRECODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI

FRANCIA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE

INCIDENTI CON I I RELATIVI DISAGI

IN PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO , SU VIALE DELL’UMANESIMO ALTEZZA

PIAZZALE IN DIREZIONE VIA CRISTOFORO COLOMBO , SU VIALE GUGLIELMO MARCONI

TRA LARGO ENEA BORTOLOTTI E PONTE MARCONI IN DIREZIONE PIAZZA DELLA RADIO

SULLA LINEA A DELLA METRO E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE

BARBERINI, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .

RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI.

CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.

POTENZIATA LA LINEA BUS 105

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

