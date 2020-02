Traffico Roma del 04-02-2020 ore 18:00

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’, IN

PARTICOLARE SI INCONTRANO CODE SULLA CASSIA , FLAMINIA E TIBURTINA

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 BREVI CODE PER TRAFFICO IN USCITA DALLA

CITTA’ TRA LO SVINCOLO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LA

PONTINA E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA

INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA

IN TANGENZIALE CODE PER LAVORI TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA

DIREZIONE SAN GIOVANNI E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI,

SULLA LINEA A DELLA METRO E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE

BARBERINI, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .

RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI.

PER L’ASSENZA DI MACCHINISTI, FERMA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE.

POTENZIATA LA LINEA BUS 105

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma