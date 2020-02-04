Traffico Roma del 04-02-2020 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LA
ROMANINA E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA
INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 BREVI CODE PER TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’
TRA LO SVINCOLO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE
IN TANGENZIALE CODE PER LAVORI TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA
DIREZIONE SAN GIOVANNI E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI,
SULLA LINEA A DELLA METRO E’ PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE
BARBERINI, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA .
RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI.
CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE.
POTENZIATA LA LINEA BUS 105
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma