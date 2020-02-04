Traffico Roma del 04-02-2020 ore 19:30
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IN TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE STADIO TRA IL BIVIO A24 E LA
NOMENTANA , NELLA CARREGGIATA OPPOSTA PER TRAFFICO SI STA IN FILA TRA
TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI IN
PROSSIMITÀ DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO TRA LA PONTINA E
L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PER L’ASSENZA DI MACCHINISTI, FERMA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE.
POTENZIATA LA LINEA BUS 105
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma