Traffico Roma del 04-02-2020 ore 20:00

NULLA E’ CAMBIATO SULLA TANGENZIALE , DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI

STA IN CODA DAL BIVIO PER LA A24 FINO ALLA NOMENTANA DIREZIONE STADIO,

NELLA CARREGGIATA OPPOSTA PER TRAFFICO SI STA IN FILA TRA TOR DI QUINTO

E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI

CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA

SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA PER LA PRESENZA DI ALBERI CADUTI SULLA

STRADA ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA , PER LO STESSO MOTIVO SI

RALLENTA ANCHE SU VIALE DEL POLLLICLINICO TRA PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO E

VIALE DELL’UNIVERSITA’ NELLE DUE DIREZIONI

