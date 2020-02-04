Traffico Roma del 04-02-2020 ore 20:00
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NULLA E’ CAMBIATO SULLA TANGENZIALE , DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI
STA IN CODA DAL BIVIO PER LA A24 FINO ALLA NOMENTANA DIREZIONE STADIO,
NELLA CARREGGIATA OPPOSTA PER TRAFFICO SI STA IN FILA TRA TOR DI QUINTO
E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA
SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA PER LA PRESENZA DI ALBERI CADUTI SULLA
STRADA ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA , PER LO STESSO MOTIVO SI
RALLENTA ANCHE SU VIALE DEL POLLLICLINICO TRA PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO E
VIALE DELL’UNIVERSITA’ NELLE DUE DIREZIONI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma