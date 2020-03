Traffico Roma del 04-03-2020 ore 07:30

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE

DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA A CAUSA DEI LAVORI ALL’altezza DI

Via Licio Giorgieri, dove SI TRANSITA A doppio senso di circolazione NELLA

CARREGGIATA IN DIREZIONE GRA: CI SONO CODE A PARTIRE DA MASSIMINA.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA

SUD ALL’ARDEATINA.

ANCHE ALL’EUR, CODE PER LAVORI AL SOTTOPASSO TRA Via Cristoforo Colombo E

VIA Pontina, altezza Via Carlo Levi: TRAFFICATE ENTRAMBE LE ARTERIE A

PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.

riaperta la galleria giovanni xxiii, ma solo in orario diurno: la chiusura

in diRezIone trionfale continuA in fascia orariA notturna dalle 22:00 alle

6:00, E COSì SARà fino al 23 marzo.

