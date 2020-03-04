Traffico Roma del 04-03-2020 ore 08:00
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA dal gra a via dei
due ponti, e sulla SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI
VIA LICIO GIORGIERI, DOVE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA
CARREGGIATA IN DIREZIONE GRA: CI SONO CODE A PARTIRE DA MASSIMINA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
DA via dei monti tiburtini A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, mentre verso san
giovanni code dal bivio a24 sino a viale castrense.
SUL GRA, IN CARREGGIATA estERNA, CODE per incidente dalla pisana alla
laurentina. mentre in carreggiata interna code A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE
DI ROMA SUD ALL’ARDEATINA.
ANCHE ALL’EUR, CODE PER LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: TRAFFICATE ENTRAMBE LE ARTERIE A
PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma