Traffico Roma del 04-03-2020 ore 08:00

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA dal gra a via dei

due ponti, e sulla SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI

VIA LICIO GIORGIERI, DOVE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA

CARREGGIATA IN DIREZIONE GRA: CI SONO CODE A PARTIRE DA MASSIMINA.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST;

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI

DA via dei monti tiburtini A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, mentre verso san

giovanni code dal bivio a24 sino a viale castrense.

SUL GRA, IN CARREGGIATA estERNA, CODE per incidente dalla pisana alla

laurentina. mentre in carreggiata interna code A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE

DI ROMA SUD ALL’ARDEATINA.

ANCHE ALL’EUR, CODE PER LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E

VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: TRAFFICATE ENTRAMBE LE ARTERIE A

PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma