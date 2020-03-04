Traffico Roma del 04-03-2020 ore 09:00
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ,
IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA
DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE PER LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL GRA A VIA LICIO GIORGIERI SEMPRE
VERSO IL CENTRO.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE SINO A VIALE
CASTRENSE; MENTRE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE DALLA PISANA ALLA
LAURENTINA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE
DI ROMA SUD ALL’ARDEATINA.
ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: TRAFFICATE ENTRAMBE LE ARTERIE A
PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO.
SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-NETTUNO CIRCOLAZIONE SOSPESA fra Campoleone eD
Aprilia per un inconveniente tecnico aLLA STAZIONE DI Campoleone.
Ripercussioni anche sulla LINEA ROMA – FORMIA CON ritardi fino a 60 minuti.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: DANEIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma