Traffico Roma del 04-03-2020 ore 09:30
Più informazioni su
ANCORA TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTÀ.
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SIA
VERSO IL GRA CHE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE A TRATTI SINO A
VIALE CASTRENSE; MENTRE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA
DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA LE USCITE AURELIA E LAURENTINA, E
TRA ARDEATINA ED APPIA, E TRA PRENESTINA E TIBURTINA; MENTRE IN CARREGGIATA
INTERNA CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI A TIBURTINA, E TRA CASILINA ED APPIA.
INCIDENTE SU Via Isacco Newton IN Prossimità DELLO Svincolo PER
L’Autostrada Roma-Fiumiciono: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA PORTUENSE.in
direzione Eur.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma