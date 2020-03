Traffico Roma del 04-03-2020 ore 09:30

ANCORA TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTÀ.

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SIA

VERSO IL GRA CHE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE A TRATTI SINO A

VIALE CASTRENSE; MENTRE, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA

DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA LE USCITE AURELIA E LAURENTINA, E

TRA ARDEATINA ED APPIA, E TRA PRENESTINA E TIBURTINA; MENTRE IN CARREGGIATA

INTERNA CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI A TIBURTINA, E TRA CASILINA ED APPIA.

INCIDENTE SU Via Isacco Newton IN Prossimità DELLO Svincolo PER

L’Autostrada Roma-Fiumiciono: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA PORTUENSE.in

direzione Eur.

