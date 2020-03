Traffico Roma del 04-03-2020 ore 10:30

CODE PER INCIDENTE ORMAI RISOLTO SULLA CASSIA BIS DA LE RUGHE A FORMELLO

VERSO ROMA, TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GUSTINIANA E

DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI

ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN

GIOVANNI, CODE SINO A VIALE CASTRENSE, MENTRE, VERSO LO STADIO OLIMPICO,

INCOLONNAMENTI SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA ROMA-FIUMICINO

ALLA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

AL TIBURTINO, INCIDENTE SULLA Via Tiburtina aLTEZZA Piazzale Valerio

Massimo: traffico rallentato IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

