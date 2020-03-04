Traffico Roma del 04-03-2020 ore 10:30
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CODE PER INCIDENTE ORMAI RISOLTO SULLA CASSIA BIS DA LE RUGHE A FORMELLO
VERSO ROMA, TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GUSTINIANA E
DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI
ALLA TANGENZIALE EST, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN
GIOVANNI, CODE SINO A VIALE CASTRENSE, MENTRE, VERSO LO STADIO OLIMPICO,
INCOLONNAMENTI SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA ROMA-FIUMICINO
ALLA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
AL TIBURTINO, INCIDENTE SULLA Via Tiburtina aLTEZZA Piazzale Valerio
Massimo: traffico rallentato IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma