Traffico Roma del 04-03-2020 ore 11:30

SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO DA LA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA

IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.

A PRIMAVALLE TRAFFICO RALLENTATO SU Via Boccea: fra Via Bra e Piazza dei

Giureconsulti VERSO PIAZZA IRNERIO.

RIAPERTA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII MA SOLO IN ORARIO DIURNO: I

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TUNNEL ANDRANNO AVANTI, INFATTI, IN FASCIA

ORARIA NOTTURNA, TRA LE 22 E LE 6, CON RELATIVA CHIUSURA IN DIREZIONE

PINETA SACCHETTI, SINO AL 23 MARZO.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI

VILLA TROILI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO CITTà

ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO

E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI

RALLENTAMENTI E CODE PER ENTRAMBE LE ARTERIE A PARTIRE DAL GRA SEMPRE VERSO

IL CENTRO.

