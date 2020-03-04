Traffico Roma del 04-03-2020 ore 11:30
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SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO DA LA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà.
A PRIMAVALLE TRAFFICO RALLENTATO SU Via Boccea: fra Via Bra e Piazza dei
Giureconsulti VERSO PIAZZA IRNERIO.
RIAPERTA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII MA SOLO IN ORARIO DIURNO: I
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TUNNEL ANDRANNO AVANTI, INFATTI, IN FASCIA
ORARIA NOTTURNA, TRA LE 22 E LE 6, CON RELATIVA CHIUSURA IN DIREZIONE
PINETA SACCHETTI, SINO AL 23 MARZO.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI
VILLA TROILI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO CITTà
ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI
RALLENTAMENTI E CODE PER ENTRAMBE LE ARTERIE A PARTIRE DAL GRA SEMPRE VERSO
IL CENTRO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma