Traffico Roma del 04-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 7:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE NATURALMENTE IN ENTRATA IN CITTÀ.
CI SONO CODE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO E QUINDI LUNGO
VIA AURELIA ANTICA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA
STORTA E TOMBA DI NERONE E TRA LABARO E IL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
CODE A TRATTI SULLA TRIONFALE DA IPOGEO DEGLI OTTAVI A MONTE MARIO.
ABBIAMO INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A
PARTIRE DALLO SVINCOLO CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI, SALARIA E
CAMPI SPORTIVI IL TUTTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA NORD FINO ALL’USCITA PER VIA DI DECIMA IN
DIREZIONE DI ROMA
TRASPORTO PUBBLICO, DIFFICOLTÀ SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: SERVIZIO
SOSPESO – A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO – TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E DI
SUBAUGUSTA. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma