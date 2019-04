Traffico Roma del 04-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 7:50 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E

SCOLASTICHE.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE

DALLO SVINCOLO CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E – NEL

SETTORE OPPOSTO – A PARTIRE DALLO SVINCOLO OTTAVIA VIA TRIONFALE SINO

ALL’AURELIA.

CI SONO CODE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO E QUINDI LUNGO

VIA AURELIA ANTICA. CODE A TRATTI SULLA TRIONFALE DA IPOGEO DEGLI OTTAVI A

MONTE MARIO.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA

STORTA E TOMBA DI NERONE E TRA LABARO E IL BIVIO DI TOR DI QUINTO.

CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA

ALLA TANGENZIALE EST.

SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI, SALARIA E

CAMPI SPORTIVI IL TUTTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

IN PRATI INCIDENTE IN VIA SAN TOMMASO D’AQUINO ALL’INTERSEZIONE CON LA

TRIONFALE, INEVITABILI I DISAGI.

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO ALL’EUR. CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA

SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.

TRASPORTO PUBBLICO, DIFFICOLTÀ SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: SERVIZIO

SOSPESO – A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO – TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E DI

SUBAUGUSTA. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma