Traffico Roma del 04-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 7:50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E
SCOLASTICHE.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE
DALLO SVINCOLO CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E – NEL
SETTORE OPPOSTO – A PARTIRE DALLO SVINCOLO OTTAVIA VIA TRIONFALE SINO
ALL’AURELIA.
CI SONO CODE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO E QUINDI LUNGO
VIA AURELIA ANTICA. CODE A TRATTI SULLA TRIONFALE DA IPOGEO DEGLI OTTAVI A
MONTE MARIO.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA LA
STORTA E TOMBA DI NERONE E TRA LABARO E IL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE PONTE DELLE VALLI, SALARIA E
CAMPI SPORTIVI IL TUTTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
IN PRATI INCIDENTE IN VIA SAN TOMMASO D’AQUINO ALL’INTERSEZIONE CON LA
TRIONFALE, INEVITABILI I DISAGI.
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO ALL’EUR. CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA
SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.
TRASPORTO PUBBLICO, DIFFICOLTÀ SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: SERVIZIO
SOSPESO – A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO – TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E DI
SUBAUGUSTA. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma