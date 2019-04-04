Traffico Roma del 04-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 9:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RESTA TRAFFICATISSIMA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE.
PERMANGONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE ALL’USCITA
TIBURTINA E – PIÙ A SUD – A PARTIRE DALLO SVINCOLO CASILINA SINO ALL’USCITA
OSTIA ACILIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E – NEL
SETTORE OPPOSTO – A PARTIRE DALLO SVINCOLO BOCCEA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE
IN ESTERNA CODE DAL BIVIO ROMA FIUMICINO ALL’USCITA ARDEATINA.
LUNGHE CODE SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI IN CORRISPONDENZA DI TOMBA DI
NERONE, A CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA BRACCIANO,
CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO.
RESTANO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA E LUNGO LA SALARIA
RISPETTIVAMENTE TRA LABARO E IL BIVIO DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA A
VIA DEI PRATI FISCALI.
IN PRATI INCIDENTE IN VIA TOMMASO D’AQUINO ALL’INTERSEZIONE CON LA
TRIONFALE, INCIDENTE ANCHE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI IN PROSSIMITÀ DI VIA
FILIPPO MEDA. INEVITABILI I DISAGI.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE. CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA STESSA TANGENZIALE NELLE DUE
DIREIZONI.
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE DA SPINACETO ALL’EUR.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL
RACCORDO ANULARE. SI TRATTA DI UN INCIDENTE
SULLA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALL’EUR.
DIFFICOLTÀ SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: SERVIZIO SOSPESO – A CAUSA DI
UN PROBLEMA TECNICO – TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E DI SUBAUGUSTA. DISPOSTE
CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA
DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma