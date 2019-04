Traffico Roma del 04-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 9:20 STEFANO BAIOCCHI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

RESTA TRAFFICATISSIMA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE.

PERMANGONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE ALL’USCITA

TIBURTINA E – PIÙ A SUD – A PARTIRE DALLO SVINCOLO CASILINA SINO ALL’USCITA

OSTIA ACILIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E – NEL

SETTORE OPPOSTO – A PARTIRE DALLO SVINCOLO BOCCEA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE

IN ESTERNA CODE DAL BIVIO ROMA FIUMICINO ALL’USCITA ARDEATINA.

LUNGHE CODE SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI IN CORRISPONDENZA DI TOMBA DI

NERONE, A CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA BRACCIANO,

CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO.

RESTANO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA E LUNGO LA SALARIA

RISPETTIVAMENTE TRA LABARO E IL BIVIO DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA A

VIA DEI PRATI FISCALI.

IN PRATI INCIDENTE IN VIA TOMMASO D’AQUINO ALL’INTERSEZIONE CON LA

TRIONFALE, INCIDENTE ANCHE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI IN PROSSIMITÀ DI VIA

FILIPPO MEDA. INEVITABILI I DISAGI.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE. CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA STESSA TANGENZIALE NELLE DUE

DIREIZONI.

SULLA PONTINA PERMANGONO CODE DA SPINACETO ALL’EUR.

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL

RACCORDO ANULARE. SI TRATTA DI UN INCIDENTE

SULLA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALL’EUR.

DIFFICOLTÀ SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: SERVIZIO SOSPESO – A CAUSA DI

UN PROBLEMA TECNICO – TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E DI SUBAUGUSTA. DISPOSTE

CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA

DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma