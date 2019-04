Traffico Roma del 04-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 11:20

A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI

GROTTAROSSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE

AVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BRACCIANO.

SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRAFFICO RALLENTATO DA

PORTONACCIO ALLA TANG. EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPOTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI

ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA SAN LORENZO E VIALE

CASTRENSE.

NEL RIONE TESTACCIO PROSEGUONO I LAVORI SUL MANTO STRADALE IN VIA GALVANI,

CHIUSA TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI

MARCIA, CON MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA STRADE CIRCOSTANTI; DEVIATE LE

LINEE BUS DI ZONA.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO FINALMENTE RIATTIVATA LA LINEA A DELLA

METROPOLITANA, IN PRECEDENZA SOSPESA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA,

SUBAUGUSTA E CINECITTÀ.. RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.

