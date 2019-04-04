Traffico Roma del 04-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI
GROTTAROSSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE
AVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BRACCIANO.
SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRAFFICO RALLENTATO DA
PORTONACCIO ALLA TANG. EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPOTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI
ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA SAN LORENZO E VIALE
CASTRENSE.
NEL RIONE TESTACCIO PROSEGUONO I LAVORI SUL MANTO STRADALE IN VIA GALVANI,
CHIUSA TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI
MARCIA, CON MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DELLA STRADE CIRCOSTANTI; DEVIATE LE
LINEE BUS DI ZONA.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO FINALMENTE RIATTIVATA LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, IN PRECEDENZA SOSPESA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA,
SUBAUGUSTA E CINECITTÀ.. RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma