Traffico Roma del 04-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 13.20 I.V.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA

E CASILINA CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL

LATTE E TIBURTINA

PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI

SAN LORENZO, IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PORTONACCIO E IN VIA

FERRUCCIO NEI PRESSI DI VIA MACHIAVELLI

CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI VALLERANO

ALL’ALTEZZA DI VIA ALVARO PORTILLO IN DIREZIONE LAURENTINA

A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI

GROTTAROSSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma