Traffico Roma del 04-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 13.20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA
E CASILINA CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL
LATTE E TIBURTINA
PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI
SAN LORENZO, IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PORTONACCIO E IN VIA
FERRUCCIO NEI PRESSI DI VIA MACHIAVELLI
CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI VALLERANO
ALL’ALTEZZA DI VIA ALVARO PORTILLO IN DIREZIONE LAURENTINA
A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI
GROTTAROSSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma