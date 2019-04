Traffico Roma del 04-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 4 APRILE 2019 ORE 15:20 gp

disagi in piazza dei cinquecento e vie limitrofe per un incidente altezza

via giolitti

altro incidente in via cola di rienzo in prossimità di piazza risorgimento,

inevitabili i rallentamenti

possibili rallentamenti anche in via tiburtina per un incidente altezza via

di casal dei pazzi

per l’intenso traffico incolonnamenti lungo via del foro italico verso via

salaria , proseguendo sulla tangenziale verso san giovanni code tra via

tiburtina e l’uscita per la a24 e lungo viale castrense

sul tratto urbano della a24 code per lavori dalla tangenziale a tor cervara

verso il raccordo anulare

sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata internatra gli svincoli

bufalotta la rustica; sull’anello esterno incolonnamenti tra le uscite

fiumicino ardeatina, a complicare la situazione un incidente

a testaccio fino al 5 aprile chiusa per lavori via galvani tra via

marmorata e via nicola zabaglia

infine traffico ferroviario rallentato sulla linea fl3 roma viterbo per un

guasto a crocicchie, inevitabili i ritardi

