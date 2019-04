Traffico Roma del 04-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 4 APRILE 2019 ORE 16:50 gp

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

DISAGI SUL LUNGOTEVERE MARZIO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DEL PONTE

CAVOUR

DIFFICOLTA’ DI CIROLAZIONE ANCHE IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E VIE LIMITROFE

PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA GIOLITTI

INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, A

COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALTEZZA GALLERIA GIOVANNI XXIII

SULLA TANGENZIALE AUTO IN COLONNA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E

L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE

FIUMICINO- PISANA, LA CAUSA ANCHE IN QUESTO CASO UN INCIDENTE; SULL’ANELLO

ESTERNO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA- ROMANINA PIù

AVANTI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA TIBURTINA, QUI A CAUSA DI UN

INCIDENTE

A TESTACCIO FINO AL 5 APRILE CHIUSA PER LAVORI VIA GALVANI TRA VIA

MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma