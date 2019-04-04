Traffico Roma del 04-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 4 APRILE 2019 ORE 16:50 gp
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
DISAGI SUL LUNGOTEVERE MARZIO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DEL PONTE
CAVOUR
DIFFICOLTA’ DI CIROLAZIONE ANCHE IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E VIE LIMITROFE
PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA GIOLITTI
INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, A
COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALTEZZA GALLERIA GIOVANNI XXIII
SULLA TANGENZIALE AUTO IN COLONNA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E
L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO- PISANA, LA CAUSA ANCHE IN QUESTO CASO UN INCIDENTE; SULL’ANELLO
ESTERNO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA- ROMANINA PIù
AVANTI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA TIBURTINA, QUI A CAUSA DI UN
INCIDENTE
A TESTACCIO FINO AL 5 APRILE CHIUSA PER LAVORI VIA GALVANI TRA VIA
MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma