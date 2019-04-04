Traffico Roma del 04-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 4 APRILE 2019 ORE 17:20 gp
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
FORTI DISAGI SUL LUNGOTEVERE MARZIO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DEL
PONTE CAVOUR
LUNGHE CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE DA VIA DELLE VALLI E IN VIA DEL FORO
ITALICO PER UN INCIDENTE ALTEZZA CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
PONTINA ROMANINA E TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA TIBURTINA, QUI COMPLICARE LA
SITUAZIONE UN INCIDENTE; SULL’ANELLO INTERNO CODE PER TRAFFICO E CURIOSI
TRA GLI SVICOLI BUFALOTTA TIBURTINA
RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON INCOLONNAMENTI DALLA
TANGENZIALE AL RACCORDO
ALTRO INCIDENTE CON CONSEGUENTI INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA
ISACCO NEWTON E IL RACCORDO VERSO FIUMICINO
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma