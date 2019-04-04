Traffico Roma del 04-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDì 4 APRILE 2019 ORE 17:50 gp
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
FORTI DISAGI SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE E DI VIA DEL FORO
ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO PER UN INCIDENTE ALTEZZA CORSO DI
FRANCIA , DA POCO RISOLTO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO TIBURTINA; SULL’ANELLO INTERNO INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI
CASSIA BIS SALARIA, BUFALOTTA TUSCOLANA, FIUMICINO-PESCACCIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma