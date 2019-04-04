Traffico Roma del 04-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONASERA
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE DA VIA DELLE VALLI E IN VIA DEL FORO ITALICO
PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA E TRA NOMENTANA E VIALE CASTRENSE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO
ROMA FIUMICINO E TIBURTINA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER TRAFFICO TRA
GLI SVICOLI BUFALOTTA E TUSCOLANA E TRA CASSIA SALARIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN
USCITA DALLA CITTA E TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA.
INCIDENTE CON CONSEGUENTI INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA
ISACCO NEWTON E IL RACCORDO VERSO FIUMICINO
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO AL RACCORDO VERSO POMEZIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma